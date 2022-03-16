Блок с нижней подводкой для 2-х трубной Luxor LM 351 1/2" 13152100
Арт. X1691275835
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Материал
|латунь
|
Количество в упаковке, шт
|1
- Блок М 351 (M 350) Luxor 13152100 представляет собой 4-ходовой распределитель с нижней подводкой для труб с соединениям типа ТР 95 и ТР 97 из металлопластика и полипропилена. Приспособление с двойным уплотнением герметично благодаря уплотнительным прокладкам О-ring, исключающим протечку. Выполнено из латуни с никелевым покрытием и крышкой из белого ABS-пластика, эстетичный дизайн подходит для установки в различных интерьерах. Устройство регулирует и/или совсем перекрывает поток. Устанавливать распределитель необходимо, следуя указаниям стрелки на корпусе, показывающей направление потока. Коническая резьба значительно упрощает установку. Соединительные фитинги приобретаются отдельно
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы