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Блок с нижней подводкой для 2-х трубной Luxor LM 351 1/2" 13152100
5.0
2
Найти аналог
Трубные системы для радиаторов отопления
    Блок с нижней подводкой для 2-х трубной Luxor LM 351 1/2" 13152100
    Арт. X1691275835
    5.0
    2
    Блок с нижней подводкой для 2-х трубной Luxor LM 351 1/2" 13152100

      Блок с нижней подводкой для 2-х трубной Luxor LM 351 1/2" 13152100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275835
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Материал
      		латунь
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Блок М 351 (M 350) Luxor 13152100 представляет собой 4-ходовой распределитель с нижней подводкой для труб с соединениям типа ТР 95 и ТР 97 из металлопластика и полипропилена. Приспособление с двойным уплотнением герметично благодаря уплотнительным прокладкам О-ring, исключающим протечку. Выполнено из латуни с никелевым покрытием и крышкой из белого ABS-пластика, эстетичный дизайн подходит для установки в различных интерьерах. Устройство регулирует и/или совсем перекрывает поток. Устанавливать распределитель необходимо, следуя указаниям стрелки на корпусе, показывающей направление потока. Коническая резьба значительно упрощает установку. Соединительные фитинги приобретаются отдельно

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы