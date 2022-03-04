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Блок с нижней подводкой Luxor M 341 13142100 1/2"
4.5
2
457 ₽
Латунные вентили
    Блок с нижней подводкой Luxor M 341 13142100 1/2"
    Арт. X1691275834
    4.5
    2
    Блок с нижней подводкой Luxor M 341 13142100 1/2"

      Блок с нижней подводкой Luxor M 341 13142100 1/2"

      457 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691275834
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. рабочая температура, °С
      		120
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      457 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Блок М 341 (M 340) Luxor 13142100 представляет собой 4-ходовой распределитель с нижней подводкой для труб из металлопластика и полипропилена. Приспособление с двойным уплотнением герметично благодаря наличию прокладок О-ring, исключающих протечку.

        Преимущества

        • Выполнено из латуни с никелевым покрытием и крышкой из белого ABS-пластика, эстетичный дизайн подходит для установки в различных интерьерах
        • Устройство регулирует и/или совсем перекрывает поток