Блок с нижней подводкой Luxor M 341 13142100 1/2"
Арт. X1691275834
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Макс. рабочая температура, °С
|120
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Газовый
|Нет
- Блок М 341 (M 340) Luxor 13142100 представляет собой 4-ходовой распределитель с нижней подводкой для труб из металлопластика и полипропилена. Приспособление с двойным уплотнением герметично благодаря наличию прокладок О-ring, исключающих протечку.
Преимущества
- Выполнено из латуни с никелевым покрытием и крышкой из белого ABS-пластика, эстетичный дизайн подходит для установки в различных интерьерах
- Устройство регулирует и/или совсем перекрывает поток