Блок с нижней подводкой Luxor M 341 13142100 1/2"

Преимущества

Выполнено из латуни с никелевым покрытием и крышкой из белого ABS-пластика, эстетичный дизайн подходит для установки в различных интерьерах

Устройство регулирует и/или совсем перекрывает поток

Блок М 341 (M 340) Luxor 13142100 представляет собой 4-ходовой распределитель с нижней подводкой для труб из металлопластика и полипропилена. Приспособление с двойным уплотнением герметично благодаря наличию прокладок О-ring, исключающих протечку.