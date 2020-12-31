Блок Траян ТЭН, 6 кВт
Купить блок ТЭНов 6 кВт с резьбовым фланцем пригодится в каждую систему отопления. Котельные электронагреватели без нагревательного элемента работать попросту не смогут, ведь блок ТЭН 6 кВт g1 ½ не только сопровождает, но и инициирует процесс теплового преобразования из энергии поступающего в систему электропитания. Конкретная модель нержавеющего нагревательного элемента может устанавливаться как комплектующее в котел с мощностью свыше 15 килоВатт, что делает возможным его применение не только в быту, но и в промышленности. Блок ТЭНов для котлов 6 кВт с резьбой на полтора дюйма прекрасно справляется с созданием тепловой энергии в режиме бесперебойной работы.
Преимущества блока ТЭН 6 кВт:
- Долговечность;
- Производительность;
- Незаменимость;
- Стойкость к коррозии и высоким температурам.
Комплектация:
- Блок ТЭН;
- Упаковка.