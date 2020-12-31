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Блок Траян ТЭН, 6 кВт
5.0
1
3 700 ₽
Тэны для водонагревателей
    Блок Траян ТЭН, 6 кВт
    Арт. X130502118
    5.0
    1
    Блок Траян ТЭН, 6 кВт

      Блок Траян ТЭН, 6 кВт

      3 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130502118
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Траян
      Все характеристики
      3 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить блок ТЭНов 6 кВт с резьбовым фланцем пригодится в каждую систему отопления. Котельные электронагреватели без нагревательного элемента работать попросту не смогут, ведь блок ТЭН 6 кВт g1 ½ не только сопровождает, но и инициирует процесс теплового преобразования из энергии поступающего в систему электропитания. Конкретная модель нержавеющего нагревательного элемента может устанавливаться как комплектующее в котел с мощностью свыше 15 килоВатт, что делает возможным его применение не только в быту, но и в промышленности. Блок ТЭНов для котлов 6 кВт с резьбой на полтора дюйма прекрасно справляется с созданием тепловой энергии в режиме бесперебойной работы.

        Преимущества блока ТЭН 6 кВт:

        • Долговечность;
        • Производительность;
        • Незаменимость;
        • Стойкость к коррозии и высоким температурам.

        Комплектация:

        • Блок ТЭН;
        • Упаковка.