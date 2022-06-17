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Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A
Арт. X169751498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|блок управления
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Размер, дюйм
|3/4
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- Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A 36244 позволяет легко контролировать потоки воды внутри фильтрующих установок. Изделие имеет большое количество режимов, например: фильтрация, обратная промывка загрузки потоком исходной воды, регенерация загрузки реагентом (поступающим из бака посредством встроенного инжектора), отмывка загрузки от излишков реагента, наполнение бака водой для подготовки регенерирующего раствора.
Преимущества
- Тип Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A 36244: пятицикловый;
- Оснащен таймером и расходомером;
- Четырехцифровой дисплей;
- Сигнал запрета регенерации (интерлок);
- Выходной сигнал (сухой контакт no/com/nc);
- Имеет возможность проведения 2х и более промывок подряд за один цикл;
- Вход/выход: 3/4";
- Посадочный размер: 2,5"-8NPSM;
- Диаметр трубы ДРС: 1,05"OD;
- Максимальная производительность: до 2 м3/ч;
- Размер корпуса фильтра: 6"-12"
- Регенерация: по расходу воды;
- Управление: умягчителями;
- Дренаж: 1/2";
- Соединение для солевого бака: 3/8";
- Конструкция блока управления такова: внутри прочного корпуса из акрилонитрилбутадиентстирола (АБС-пластика) размещены два гладких диска, расположенных друг над другом, один движущийся, другой - неподвижный;
- Движущийся диск приводится в действие вручную или посредством электромотора;
- Диски разделены перегородками на секции;
- Движущийся диск - керамический, изготавливается при температуре 1680C, более чем на 95% состоит из Al2O3, твердость более 85C, шероховатость поверхности не превышает 0,0003 мм, отклонение от взаимной параллельности дисков не превышает 0,015 мм.