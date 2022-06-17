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Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A
5.0
2
8 325 ₽
Для водяных фильтров
  • Персональная скидка
Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A
Арт. X169751498
5.0
2
Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A
Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A
  • Персональная скидка
Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A
Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A

Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A

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8 325 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169751498
5.0
2

Характеристики

Производитель
Гейзер
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Тип комплектующего
блок управления
Размер, дюйм
3/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 325 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A 36244 позволяет легко контролировать потоки воды внутри фильтрующих установок. Изделие имеет большое количество режимов, например: фильтрация, обратная промывка загрузки потоком исходной воды, регенерация загрузки реагентом (поступающим из бака посредством встроенного инжектора), отмывка загрузки от излишков реагента, наполнение бака водой для подготовки регенерирующего раствора.

    Преимущества

    • Тип Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A 36244: пятицикловый;
    • Оснащен таймером и расходомером;
    • Четырехцифровой дисплей;
    • Сигнал запрета регенерации (интерлок);
    • Выходной сигнал (сухой контакт no/com/nc);
    • Имеет возможность проведения 2х и более промывок подряд за один цикл;
    • Вход/выход: 3/4";
    • Посадочный размер: 2,5"-8NPSM;
    • Диаметр трубы ДРС: 1,05"OD;
    • Максимальная производительность: до 2 м3/ч;
    • Размер корпуса фильтра: 6"-12"
    • Регенерация: по расходу воды;
    • Управление: умягчителями;
    • Дренаж: 1/2";
    • Соединение для солевого бака: 3/8";
    • Конструкция блока управления такова: внутри прочного корпуса из акрилонитрилбутадиентстирола (АБС-пластика) размещены два гладких диска, расположенных друг над другом, один движущийся, другой - неподвижный;
    • Движущийся диск приводится в действие вручную или посредством электромотора;
    • Диски разделены перегородками на секции;
    • Движущийся диск - керамический, изготавливается при температуре 1680C, более чем на 95% состоит из Al2O3, твердость более 85C, шероховатость поверхности не превышает 0,0003 мм, отклонение от взаимной параллельности дисков не превышает 0,015 мм.