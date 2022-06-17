Блок управления Гейзер RUNXIN 63602P TM.F65P3-A 36244 позволяет легко контролировать потоки воды внутри фильтрующих установок. Изделие имеет большое количество режимов, например: фильтрация, обратная промывка загрузки потоком исходной воды, регенерация загрузки реагентом (поступающим из бака посредством встроенного инжектора), отмывка загрузки от излишков реагента, наполнение бака водой для подготовки регенерирующего раствора.

Преимущества