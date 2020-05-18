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Блок управления GSM ZONT H-1V
3.0
6
11 770 ₽
12 890 ₽
Для котлов
    Блок управления GSM ZONT H-1V
    Арт. X16912212722
    3.0
    6
    Блок управления GSM ZONT H-1V
    Блок управления GSM ZONT H-1V
      Блок управления GSM ZONT H-1V
      Блок управления GSM ZONT H-1V

      Блок управления GSM ZONT H-1V

      • -1 120 ₽
      11 770 ₽
      12 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912212722
      3.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Все характеристики
      • -1 120 ₽
      11 770 ₽
      12 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Термостат ZONT H-1V GSM для газовых и электрических котлов Эван 112008 ML13213 подключается к отопительным котлам, автоматическим газовым колонкам и другим электрическим системам, нагревающим воду. С его помощью можно регулировать температуру воды, силу отопления и давление в газовых трубах. Так как у прибора встроена собственная СИМ-карта, сделать это можно дистанционно. Для этого предлагается использовать как входящий в комплект пульт управления термостатом, так и смартфон, ПК или цифровой планшет. Прибор предусматривает несколько режимов работы в зависимости от нужд пользователя. Он может поддерживать определенную температуру по заданным параметрам, например, расписанию. Таким образом термостат ZONT H-1V GSM способен управлять энергопотреблением в доме, а следовательно, сэкономить средства, затраченные на содержание котла. Более того, умная система термостата регулярно сканирует напряжение питания, и предупреждает пользователя о возникновении неполадок и неисправностей, чем помогает вовремя обслуживать водонагревающее оборудование. С термостатом жить в тепле и со всегда доступной горячей водой будет очень легко.

        Преимущества термостата ZONT H-1V GSM:

        • Надежный;
        • Полностью автоматизирован;
        • Следит за безопасностью;
        • Управляет температурой воздуха;
        • Управляет температурой воды;
        • Экономит электричество;
        • Управляется даже с телефона.

        Комплектация:

        • Термостат;
        • Преобразователь сигнала “Авария котла”;
        • Блок питания 12В/1А;
        • GSM-антенна;
        • Проводной термопередатчик;
        • SIM-карта;
        • Li-ion АКБ резервного питания;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.