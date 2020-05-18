Блок управления GSM ZONT H-1V

Термостат ZONT H-1V GSM для газовых и электрических котлов Эван 112008 ML13213 подключается к отопительным котлам, автоматическим газовым колонкам и другим электрическим системам, нагревающим воду. С его помощью можно регулировать температуру воды, силу отопления и давление в газовых трубах. Так как у прибора встроена собственная СИМ-карта, сделать это можно дистанционно. Для этого предлагается использовать как входящий в комплект пульт управления термостатом, так и смартфон, ПК или цифровой планшет. Прибор предусматривает несколько режимов работы в зависимости от нужд пользователя. Он может поддерживать определенную температуру по заданным параметрам, например, расписанию. Таким образом термостат ZONT H-1V GSM способен управлять энергопотреблением в доме, а следовательно, сэкономить средства, затраченные на содержание котла. Более того, умная система термостата регулярно сканирует напряжение питания, и предупреждает пользователя о возникновении неполадок и неисправностей, чем помогает вовремя обслуживать водонагревающее оборудование. С термостатом жить в тепле и со всегда доступной горячей водой будет очень легко.

Преимущества термостата ZONT H-1V GSM:

Надежный;

Полностью автоматизирован;

Следит за безопасностью;

Управляет температурой воздуха;

Управляет температурой воды;

Экономит электричество;

Управляется даже с телефона.

Комплектация: