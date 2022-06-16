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Блок защиты по напряжению Ресанта (40A)
5.0
2
Найти аналог
Блок защиты от повышенного напряжения
    Блок защиты по напряжению Ресанта (40A)
    Арт. О00000013097
    5.0
    2
    Блок защиты по напряжению Ресанта (40A)

      Блок защиты по напряжению Ресанта (40A)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013097
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Способ монтажа
      		на Din-рейку
      Индикация
      		световая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Блок защиты от повышенного напряжения 40А Ресанта контролирует показатели напряжения в электросети. При его перепадах обеспечивает защитное отключение для предотвращения выхода из строя подключенной техники

        Преимущества

        • Номинальное напряжение: 220В при частоте 50 Гц
        • Макс. сила тока: 20, 30, 40 А (сопротивление)
        • Макс. нагрузка: 4.4, 6.6, 8.8 кВт
        • Предельное значение повышенного напряжения при отключении: 260-270 В
        • Предельное значение повышенного напряжения при включении: 248 ± 5 В
        • Предельное значение пониженного напряжения при отключении: 180 ± 5 В
        • Предельное значение пониженного напряжения при включении: 170 ± 5 В
        • Задержка подачи электроэнергии после отключения: 2 - 3 мин
        • Задержка срабатывания устройства: 1 - 6 сек
        • Само потребление энергии: < 2 Вт
        • Срок службы блока защиты от повышенного напряжения 40А Ресанта 61/22/28: >= 10 лет
        • Степень защиты от внешних воздействий: IP20