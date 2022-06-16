Блок защиты по напряжению Ресанта (40A)

Преимущества

Номинальное напряжение: 220В при частоте 50 Гц

Макс. сила тока: 20, 30, 40 А (сопротивление)

Макс. нагрузка: 4.4, 6.6, 8.8 кВт

Предельное значение повышенного напряжения при отключении: 260-270 В

Предельное значение повышенного напряжения при включении: 248 ± 5 В

Предельное значение пониженного напряжения при отключении: 180 ± 5 В

Предельное значение пониженного напряжения при включении: 170 ± 5 В

Задержка подачи электроэнергии после отключения: 2 - 3 мин

Задержка срабатывания устройства: 1 - 6 сек

Само потребление энергии: < 2 Вт

Срок службы блока защиты от повышенного напряжения 40А Ресанта 61/22/28: >= 10 лет

Степень защиты от внешних воздействий: IP20

Блок защиты от повышенного напряжения 40А Ресанта контролирует показатели напряжения в электросети. При его перепадах обеспечивает защитное отключение для предотвращения выхода из строя подключенной техники