Блок защиты по напряжению Ресанта (40A)
Арт. О00000013097
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Способ монтажа
|на Din-рейку
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Индикация
|световая
- Блок защиты от повышенного напряжения 40А Ресанта контролирует показатели напряжения в электросети. При его перепадах обеспечивает защитное отключение для предотвращения выхода из строя подключенной техники
Преимущества
- Номинальное напряжение: 220В при частоте 50 Гц
- Макс. сила тока: 20, 30, 40 А (сопротивление)
- Макс. нагрузка: 4.4, 6.6, 8.8 кВт
- Предельное значение повышенного напряжения при отключении: 260-270 В
- Предельное значение повышенного напряжения при включении: 248 ± 5 В
- Предельное значение пониженного напряжения при отключении: 180 ± 5 В
- Предельное значение пониженного напряжения при включении: 170 ± 5 В
- Задержка подачи электроэнергии после отключения: 2 - 3 мин
- Задержка срабатывания устройства: 1 - 6 сек
- Само потребление энергии: < 2 Вт
- Срок службы блока защиты от повышенного напряжения 40А Ресанта 61/22/28: >= 10 лет
- Степень защиты от внешних воздействий: IP20