Блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД (регулируемый, с дисплеем)
Арт. О00000013494
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Способ монтажа
|на Din-рейку
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Индикация
|LED-дисплей
- Регулируемый блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД /с дисплеем/ 61/22/30 - автоматическое устройство защиты от повышенного/пониженного напряжения. В основном используемое для низковольтных распределительных линий для бытовых и аналогичных целей. Автоматически обнаруживает сбой, связанный с повышением или понижением напряжения и отключается, при восстановлении нормальных условий на линии, автоматически включается