Блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД (регулируемый, с дисплеем)

Регулируемый блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД /с дисплеем/ 61/22/30 - автоматическое устройство защиты от повышенного/пониженного напряжения. В основном используемое для низковольтных распределительных линий для бытовых и аналогичных целей. Автоматически обнаруживает сбой, связанный с повышением или понижением напряжения и отключается, при восстановлении нормальных условий на линии, автоматически включается