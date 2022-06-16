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Блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД (регулируемый, с дисплеем)
5.0
2
Найти аналог
Блок защиты от повышенного напряжения
    Блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД (регулируемый, с дисплеем)
    Арт. О00000013494
    5.0
    2
    Блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД (регулируемый, с дисплеем)

      Блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД (регулируемый, с дисплеем)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013494
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Способ монтажа
      		на Din-рейку
      Индикация
      		LED-дисплей
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Регулируемый блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД /с дисплеем/ 61/22/30 - автоматическое устройство защиты от повышенного/пониженного напряжения. В основном используемое для низковольтных распределительных линий для бытовых и аналогичных целей. Автоматически обнаруживает сбой, связанный с повышением или понижением напряжения и отключается, при восстановлении нормальных условий на линии, автоматически включается