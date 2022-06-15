Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
5.0
2
45 550 ₽
Бойлеры косвенного нагрева
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
    Арт. О00000006251
    5.0
    2
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
    Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150

      Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150

      45 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 264 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000006251
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		59
      Габариты, мм
      		520x1250x520
      Все характеристики
      45 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 264 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Муфта Fusitek раз. ВР 25Х3/4 (FT05602)
      301 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek раз. ВР 25Х3/4 (FT05602)
      Муфта Fusitek раз. ВР 20Х1/2 (FT05601)
      188 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek раз. ВР 20Х1/2 (FT05601)
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      14 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      Уголок Fusitek FT02102 (45°, 25 мм)
      10 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT02102 (45°, 25 мм)
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      8 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      Термостат Эван ZONT-H1
      10 580 ₽
      2.0
      Термостат Эван ZONT-H1
      Блок ТЭН Hajdu AQ IND SC, 2 кВт
      6 910 ₽
      5.0
      Блок ТЭН Hajdu AQ IND SC, 2 кВт
      Кран шар. Bugatti F*M 307 1/2", уп.20шт.
      600 ₽
      5.0
      Кран шар. Bugatti F*M 307 1/2", уп.20шт.
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      160 ₽
      4.5
      Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00602 ПН25 25 мм, 4 м
      664 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00602 ПН25 25 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00601 ПН25 20 мм, 4 м
      456 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00601 ПН25 20 мм, 4 м
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      649 ₽
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Напольный бойлер косвенного нагрева STOUT 150 л относится к изделиям бытового класса. Оборудование используется для нагрева воды. Данная модель отличается многофункциональностью, имеет высокий показатель энергоэффективности. Бойлер имеет стильный корпус с лаконичным дизайном. Оборудование имеет напольный тип установки. На корпусе установлена панель, отображающая температуру воды. Бак бойлера выполнен из прочной стали с защитным покрытием, поэтому устойчив к любым внешним воздействиям.

        Преимущества

        • Может работать от любого типа котла или ТЭНа
        • Возможность управления насосом обогрева бойлера или трехходовым клапаном
        • Отличная теплоизоляция без использования фреона
        • Бойлер имеет выход для рециркуляции горячей воды
        • Высокие показатели сохранения температуры
        • Противокоррозийная защита благодаря высокотемпературной эмали с активным анодом
        • Долгий срок службы благодаря надежному исполнению
        • Простота обслуживания
        • Выдерживает давление до 6 бар
        • Небольшой вес и компактный корпус позволяют установить устройство даже в небольшое помещение
        • Легкое управление
        • 100% герметичность
        • Хорошая производительность для бытового использования