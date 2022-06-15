Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150

Преимущества

Может работать от любого типа котла или ТЭНа

Возможность управления насосом обогрева бойлера или трехходовым клапаном

Отличная теплоизоляция без использования фреона

Бойлер имеет выход для рециркуляции горячей воды

Высокие показатели сохранения температуры

Противокоррозийная защита благодаря высокотемпературной эмали с активным анодом

Долгий срок службы благодаря надежному исполнению

Простота обслуживания

Выдерживает давление до 6 бар

Небольшой вес и компактный корпус позволяют установить устройство даже в небольшое помещение

Легкое управление

100% герметичность

Хорошая производительность для бытового использования

Напольный бойлер косвенного нагрева STOUT 150 л относится к изделиям бытового класса. Оборудование используется для нагрева воды. Данная модель отличается многофункциональностью, имеет высокий показатель энергоэффективности. Бойлер имеет стильный корпус с лаконичным дизайном. Оборудование имеет напольный тип установки. На корпусе установлена панель, отображающая температуру воды. Бак бойлера выполнен из прочной стали с защитным покрытием, поэтому устойчив к любым внешним воздействиям.