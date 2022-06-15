Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000150
Арт. О00000006251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|59
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Габариты, мм
|520x1250x520
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- Напольный бойлер косвенного нагрева STOUT 150 л относится к изделиям бытового класса. Оборудование используется для нагрева воды. Данная модель отличается многофункциональностью, имеет высокий показатель энергоэффективности. Бойлер имеет стильный корпус с лаконичным дизайном. Оборудование имеет напольный тип установки. На корпусе установлена панель, отображающая температуру воды. Бак бойлера выполнен из прочной стали с защитным покрытием, поэтому устойчив к любым внешним воздействиям.
Преимущества
- Может работать от любого типа котла или ТЭНа
- Возможность управления насосом обогрева бойлера или трехходовым клапаном
- Отличная теплоизоляция без использования фреона
- Бойлер имеет выход для рециркуляции горячей воды
- Высокие показатели сохранения температуры
- Противокоррозийная защита благодаря высокотемпературной эмали с активным анодом
- Долгий срок службы благодаря надежному исполнению
- Простота обслуживания
- Выдерживает давление до 6 бар
- Небольшой вес и компактный корпус позволяют установить устройство даже в небольшое помещение
- Легкое управление
- 100% герметичность
- Хорошая производительность для бытового использования