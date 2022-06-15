Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200

Преимущества

Может работать от любого типа котла или ТЭНа

Возможность управления насосом обогрева бойлера или трехходовым клапаном

Отличная теплоизоляция без использования фреона

Бойлер имеет выход для рециркуляции горячей воды

Высокие показатели сохранения температуры

Противокоррозийная защита благодаря высокотемпературной эмали с активным анодом

Долгий срок службы благодаря надежному исполнению

Простота обслуживания

Выдерживает давление до 6 бар

Небольшой вес и компактный корпус позволяют установить устройство даже в небольшое помещение

Легкое управление

100% герметичность

Хорошая производительность для бытового использования

Напольный бойлер косвенного нагрева STOUT 200 л. RG008SHO017SF8 имеет высокий показатель энергоэффективности. Оборудование представляет собой многофункциональную модель для быстрого нагрева воды. Бойлер имеет стильный корпус с лаконичным дизайном. Бак выполнен из прочной стали, поэтому является устойчивым к негативным внешним воздействиям. На корпусе установлена панель, отображающая температуру воды. Тип монтажа - напольный.