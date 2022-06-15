- Персональная скидка
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Арт. О00000006252
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Венгрия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|69
|
Габариты, мм
|52x52x153
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Напольный бойлер косвенного нагрева STOUT 200 л. RG008SHO017SF8 имеет высокий показатель энергоэффективности. Оборудование представляет собой многофункциональную модель для быстрого нагрева воды. Бойлер имеет стильный корпус с лаконичным дизайном. Бак выполнен из прочной стали, поэтому является устойчивым к негативным внешним воздействиям. На корпусе установлена панель, отображающая температуру воды. Тип монтажа - напольный.
Преимущества
- Может работать от любого типа котла или ТЭНа
- Возможность управления насосом обогрева бойлера или трехходовым клапаном
- Отличная теплоизоляция без использования фреона
- Бойлер имеет выход для рециркуляции горячей воды
- Высокие показатели сохранения температуры
- Противокоррозийная защита благодаря высокотемпературной эмали с активным анодом
- Долгий срок службы благодаря надежному исполнению
- Простота обслуживания
- Выдерживает давление до 6 бар
- Небольшой вес и компактный корпус позволяют установить устройство даже в небольшое помещение
- Легкое управление
- 100% герметичность
- Хорошая производительность для бытового использования