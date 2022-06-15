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Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
5.0
2
48 670 ₽
Бойлеры косвенного нагрева
  • Персональная скидка
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Арт. О00000006252
5.0
2
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
  • Персональная скидка
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200
Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200

Бойлер косвенного нагрева Stout SWH-1110-000200

Дарим скидки за
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48 670 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 525 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000006252
5.0
2

Характеристики

Производитель
Stout
Страна производства
Венгрия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
69
Габариты, мм
52x52x153
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
48 670 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 525 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Напольный бойлер косвенного нагрева STOUT 200 л. RG008SHO017SF8 имеет высокий показатель энергоэффективности. Оборудование представляет собой многофункциональную модель для быстрого нагрева воды. Бойлер имеет стильный корпус с лаконичным дизайном. Бак выполнен из прочной стали, поэтому является устойчивым к негативным внешним воздействиям. На корпусе установлена панель, отображающая температуру воды. Тип монтажа - напольный.

    Преимущества

    • Может работать от любого типа котла или ТЭНа
    • Возможность управления насосом обогрева бойлера или трехходовым клапаном
    • Отличная теплоизоляция без использования фреона
    • Бойлер имеет выход для рециркуляции горячей воды
    • Высокие показатели сохранения температуры
    • Противокоррозийная защита благодаря высокотемпературной эмали с активным анодом
    • Долгий срок службы благодаря надежному исполнению
    • Простота обслуживания
    • Выдерживает давление до 6 бар
    • Небольшой вес и компактный корпус позволяют установить устройство даже в небольшое помещение
    • Легкое управление
    • 100% герметичность
    • Хорошая производительность для бытового использования