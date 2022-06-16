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Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
5.0
2
370 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
    Арт. О00000013198
    5.0
    2
    Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
    Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
    Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
      Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
      Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
      Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)

      Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013198
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		металл
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные) предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Покрыты никелем, что защищает от коррозии и снижает износ при эксплуатации
        • Имеют удобные двухкомпонентные рукоятки
        • Для пальцев перед зоной реза имеются специальные упоры