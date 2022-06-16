Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные)
Арт. О00000013198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|металл
С этим товаром смотрят
- Бокорезы Вихрь (180 мм, никелированные) предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Покрыты никелем, что защищает от коррозии и снижает износ при эксплуатации
- Имеют удобные двухкомпонентные рукоятки
- Для пальцев перед зоной реза имеются специальные упоры