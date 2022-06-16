Бокорезы Bartex Профи 11026 (160 мм)
Арт. Ю00000024739
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Бокорезы применяются для разрезания проводов и проволоки, разрезания отдельных составляющих кабелей, для выполнения небольших резов металла, пластмассы во время монтажа/демонтажа оборудования. Для облегчения работы, провод при перекусывании держится как можно ближе к шарниру кусачек.
Преимущества
- Изготовлены из инструментальной углеродистой стали, имеют шлифованную поверхность и двухкомпонентные рукоятки
- Боковые кусачки позволяют перерезать провода различного, в основном небольшого диаметра