Бокорезы Bartex Профи 11026 (160 мм)

Преимущества

Изготовлены из инструментальной углеродистой стали, имеют шлифованную поверхность и двухкомпонентные рукоятки

Боковые кусачки позволяют перерезать провода различного, в основном небольшого диаметра

Бокорезы применяются для разрезания проводов и проволоки, разрезания отдельных составляющих кабелей, для выполнения небольших резов металла, пластмассы во время монтажа/демонтажа оборудования. Для облегчения работы, провод при перекусывании держится как можно ближе к шарниру кусачек.