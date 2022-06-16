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Бокорезы Bartex Профи 11026 (160 мм)
5.0
2
Найти аналог
Бокорезы
    Бокорезы Bartex Профи 11026 (160 мм)
    Арт. Ю00000024739
    5.0
    2
    Бокорезы Bartex Профи 11026 (160 мм)

      Бокорезы Bartex Профи 11026 (160 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000024739
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bartex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бокорезы применяются для разрезания проводов и проволоки, разрезания отдельных составляющих кабелей, для выполнения небольших резов металла, пластмассы во время монтажа/демонтажа оборудования. Для облегчения работы, провод при перекусывании держится как можно ближе к шарниру кусачек.

        Преимущества

        • Изготовлены из инструментальной углеродистой стали, имеют шлифованную поверхность и двухкомпонентные рукоятки
        • Боковые кусачки позволяют перерезать провода различного, в основном небольшого диаметра