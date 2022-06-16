Бокорезы Bartex Профи 11027 (180 мм)

Преимущества

Изготовлены из инструментальной углеродистой стали, имеют шлифованную поверхность и двухкомпонентные рукоятки

Длительный срок службы

Бокорезы 180мм BARTEX ПРОФИ двухкомпонентные рукоятки 11027 - губцевый инструмент предназначенный для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Бокорезы применяются для разрезания проводов и проволоки, разрезания отдельных составляющих кабелей, для выполнения небольших резов металла, пластмассы во время монтажа/демонтажа оборудования. Боковые кусачки позволяют перерезать провода различного, в основном небольшого диаметра.