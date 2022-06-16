Бокорезы Bartex Профи 1049 (200 мм)
Арт. Ю00000024741
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|углеродистая сталь
- Бокорезы с двухкомпонентными ручками Bartex Профи, 200 мм - губцевый инструмент предназначенный для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Бокорезы применяются для разрезания проводов и проволоки, разрезания отдельных составляющих кабелей, для выполнения небольших резов металла, пластмассы во время монтажа/демонтажа оборудования.
Преимущества
- Изготовлены из инструментальной углеродистой стали, имеют шлифованную поверхность и двухкомпонентные рукоятки
- Боковые кусачки позволяют перерезать провода различного, в основном небольшого диаметра