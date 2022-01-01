Бокорезы диэлектрические КВТ "Стандарт" (180 мм) 57902
Арт. О00000003460
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|инструментальная сталь
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- Изолированные бокорезы 180 мм КВТ 57902 - это инструмент с удлиненной рабочей частью, которым можно выполнять резку проволоки в узких местах. Лезвия способны перерезать мягкую проволоку диаметром до 4 мм и твердую проволоку диаметром до 2.5 мм. Рукоятки не скользят в руках и обеспечивают защиту от поражения электрическим током.
Преимущества
- Небольшой вес
- Усиленная конструкция
- Удлиненная рабочая часть - работа в стесненных условиях
- Подходят для резки мягкой проволоки ø до 4 мм и твердой проволоки ø до 2.5 мм
- Упоры на рукоятках препятствуют контакту руки с объектом, находящимся под напряжением
- Матовое никелевое покрытие на лезвии - высокая антикоррозийная стойкость
- Режущие кромки закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC