Бокорезы диэлектрические КВТ "Стандарт" (180 мм) 57902

Преимущества

Небольшой вес

Усиленная конструкция

Удлиненная рабочая часть - работа в стесненных условиях

Подходят для резки мягкой проволоки ø до 4 мм и твердой проволоки ø до 2.5 мм

Упоры на рукоятках препятствуют контакту руки с объектом, находящимся под напряжением

Матовое никелевое покрытие на лезвии - высокая антикоррозийная стойкость

Режущие кромки закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC

Изолированные бокорезы 180 мм КВТ 57902 - это инструмент с удлиненной рабочей частью, которым можно выполнять резку проволоки в узких местах. Лезвия способны перерезать мягкую проволоку диаметром до 4 мм и твердую проволоку диаметром до 2.5 мм. Рукоятки не скользят в руках и обеспечивают защиту от поражения электрическим током.