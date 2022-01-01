Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бокорезы диэлектрические КВТ "Стандарт" (180 мм) 57902
1 170 ₽
Бокорезы
    Бокорезы диэлектрические КВТ "Стандарт" (180 мм) 57902
    Арт. О00000003460
    Бокорезы диэлектрические КВТ "Стандарт" (180 мм) 57902
    Бокорезы диэлектрические КВТ "Стандарт" (180 мм) 57902
      Бокорезы диэлектрические КВТ "Стандарт" (180 мм) 57902
      Бокорезы диэлектрические КВТ "Стандарт" (180 мм) 57902

      Бокорезы диэлектрические КВТ "Стандарт" (180 мм) 57902

      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003460

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
      999 ₽
      1 310 ₽
      Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
      • -311 ₽
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      145 ₽
      Клей Момент 622917 супер гель, 3 г
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100шт.
      120 ₽
      5.0
      Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100шт.
      Стяжка С06ч Движение, 4x300 мм, черная, 100 шт.
      300 ₽
      5.0
      Стяжка С06ч Движение, 4x300 мм, черная, 100 шт.
      Хомут-стяжка С06б Движение, 4x300 мм, белый, 100 шт.
      300 ₽
      5.0
      Хомут-стяжка С06б Движение, 4x300 мм, белый, 100 шт.
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолированные бокорезы 180 мм КВТ 57902 - это инструмент с удлиненной рабочей частью, которым можно выполнять резку проволоки в узких местах. Лезвия способны перерезать мягкую проволоку диаметром до 4 мм и твердую проволоку диаметром до 2.5 мм. Рукоятки не скользят в руках и обеспечивают защиту от поражения электрическим током.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Усиленная конструкция
        • Удлиненная рабочая часть - работа в стесненных условиях
        • Подходят для резки мягкой проволоки ø до 4 мм и твердой проволоки ø до 2.5 мм
        • Упоры на рукоятках препятствуют контакту руки с объектом, находящимся под напряжением
        • Матовое никелевое покрытие на лезвии - высокая антикоррозийная стойкость
        • Режущие кромки закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC