Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)
Арт. Х130710331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|закаленная сталь
- Диэлектрические усиленные бокорезы Энкор, 180мм 19014 - инструмент, предназначенный для электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Рабочая стальная часть закалена и усилена, что придает инструменту надежность и долговечность.
Преимущества
- Стальная рабочая часть
- Диэлектрические
- Усиленная рабочая часть
- Компактный инструмент длиной 18 см
- Долговечные