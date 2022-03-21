Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)

Преимущества

Стальная рабочая часть

Диэлектрические

Усиленная рабочая часть

Компактный инструмент длиной 18 см

Долговечные

Диэлектрические усиленные бокорезы Энкор, 180мм 19014 - инструмент, предназначенный для электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Рабочая стальная часть закалена и усилена, что придает инструменту надежность и долговечность.