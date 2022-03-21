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Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)
5.0
2
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Бокорезы
    Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)
    Арт. Х130710331
    5.0
    2
    Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)
    Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)
    Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)
      Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)
      Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)
      Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)

      Бокорезы диэлектрические усиленные Энкор 19014 (180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130710331
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		закаленная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диэлектрические усиленные бокорезы Энкор, 180мм 19014 - инструмент, предназначенный для электромонтажных работ под напряжением до 1000 В. Рабочая стальная часть закалена и усилена, что придает инструменту надежность и долговечность.

        Преимущества

        • Стальная рабочая часть
        • Диэлектрические
        • Усиленная рабочая часть
        • Компактный инструмент длиной 18 см
        • Долговечные