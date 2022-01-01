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Бокорезы Jonnesway диэлектрические, 160 мм, PV1016
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Бокорезы
    Бокорезы Jonnesway диэлектрические, 160 мм, PV1016
    Арт. jonnesway_5087
    Бокорезы Jonnesway диэлектрические, 160 мм, PV1016

      Бокорезы Jonnesway диэлектрические, 160 мм, PV1016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5087

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Вес, кг
      		0.24
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Кусачки представляют собой одну из наиболее распространенных и конструктивно простых типов шарнирно-губцевого инструмента, различающихся, прежде всего, областью применения, отражающейся на геометрии режущих кромок и способом исполнения изделий.

        Диагональные кусачки (бокорезы) - шарнирно-губцевый инструмент с рабочими частями, расположенными под углом к оси рукояток на 10-15°. Применяются для резки материалов различной твердости в зависимости от размера инструмента и формы режущих кромок.

        Бокорезы "PV106" длиной 160 мм и массой 240 гр., изготовленны  из хромомолибденовой стали,  применяются  для  производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В. Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE соответствующим IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 11516-94.

        Сертификат, выданный Ассоциацией электротехники, электроники и информационных технологий, предоставляющий право наносить маркировку VDE на диэлектрический шарнирно-губцевый инструмент JONNESWAY®. Знак VDE, присутствующий на рукоятке изделия, считается символом самых высоких стандартов безопасности.