Бокорезы Jonnesway диэлектрические, 160 мм, PV1016

Кусачки представляют собой одну из наиболее распространенных и конструктивно простых типов шарнирно-губцевого инструмента, различающихся, прежде всего, областью применения, отражающейся на геометрии режущих кромок и способом исполнения изделий.

Диагональные кусачки (бокорезы) - шарнирно-губцевый инструмент с рабочими частями, расположенными под углом к оси рукояток на 10-15°. Применяются для резки материалов различной твердости в зависимости от размера инструмента и формы режущих кромок.

Бокорезы "PV106" длиной 160 мм и массой 240 гр., изготовленны из хромомолибденовой стали, применяются для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В. Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE соответствующим IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 11516-94.

Сертификат, выданный Ассоциацией электротехники, электроники и информационных технологий, предоставляющий право наносить маркировку VDE на диэлектрический шарнирно-губцевый инструмент JONNESWAY®. Знак VDE, присутствующий на рукоятке изделия, считается символом самых высоких стандартов безопасности.