Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)

Бокорезы 160 мм MATRIX NICKEL 17520 подходят для монтажных и ремонтных работ. Рабочая часть отличается износостойкостью, так как покрыта никелевым слоем. Режущие кромки закалены ТВЧ, что повышает их прочность. Рукоятки имеют эргономичную форму и не скользят в ладони.



Преимущества