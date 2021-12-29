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Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
5.0
1
420 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
    Арт. Х130710317
    5.0
    1
    Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
    Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
      Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
      Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)

      Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130710317
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы 160 мм MATRIX NICKEL 17520 подходят для монтажных и ремонтных работ. Рабочая часть отличается износостойкостью, так как покрыта никелевым слоем. Режущие кромки закалены ТВЧ, что повышает их прочность. Рукоятки имеют эргономичную форму и не скользят в ладони.

        Преимущества

        • Губки защищены никелевым покрытием от коррозии
        • Износостойкость
        • Рабочие кромки закалены токами высокой частоты до твердости 53 HRc
        • Эргономичность рукояток
        • Для широкого спектра монтажных и ремонтных работ
        • Длина 160 мм