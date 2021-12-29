Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
Арт. Х130710317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь 45
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- Бокорезы 160 мм MATRIX NICKEL 17520 подходят для монтажных и ремонтных работ. Рабочая часть отличается износостойкостью, так как покрыта никелевым слоем. Режущие кромки закалены ТВЧ, что повышает их прочность. Рукоятки имеют эргономичную форму и не скользят в ладони.
Преимущества
- Губки защищены никелевым покрытием от коррозии
- Износостойкость
- Рабочие кромки закалены токами высокой частоты до твердости 53 HRc
- Эргономичность рукояток
- Для широкого спектра монтажных и ремонтных работ
- Длина 160 мм