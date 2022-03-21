Бокорезы Matrix 17576 Black Nickel (200 мм)
Арт. Х130710323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь 45
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- Бокорезы Black Nickel 200 мм MATRIX 17576 предназначены для монтажных и ремонтных работ. Позволяют выполнять зачистку проводов и откусывание тонкой проволоки. Антикоррозионный свойства инструменту придает покрытие никелем. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную работу и минимизируют скольжение.
Преимущества
- Имеет черное никелевое покрытие, что увеличивает износостойкость рабочих кромок и препятствует образованию коррозии
- Твердость губок – 53 HRc
- Инструмент имеет двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Прямые заостренные губки - работа в труднодоступных местах
- Эргономичные рукоятки