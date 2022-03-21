Бокорезы Matrix 17576 Black Nickel (200 мм)

Преимущества

Имеет черное никелевое покрытие, что увеличивает износостойкость рабочих кромок и препятствует образованию коррозии

Твердость губок – 53 HRc

Инструмент имеет двухкомпонентные эргономичные рукоятки

Прямые заостренные губки - работа в труднодоступных местах

Эргономичные рукоятки

Бокорезы Black Nickel 200 мм MATRIX 17576 предназначены для монтажных и ремонтных работ. Позволяют выполнять зачистку проводов и откусывание тонкой проволоки. Антикоррозионный свойства инструменту придает покрытие никелем. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную работу и минимизируют скольжение.