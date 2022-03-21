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Бокорезы Matrix 17576 Black Nickel (200 мм)
5.0
2
470 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Matrix 17576 Black Nickel (200 мм)
    Арт. Х130710323
    5.0
    2
    Бокорезы Matrix 17576 Black Nickel (200 мм)
    Бокорезы Matrix 17576 Black Nickel (200 мм)
      Бокорезы Matrix 17576 Black Nickel (200 мм)
      Бокорезы Matrix 17576 Black Nickel (200 мм)

      Бокорезы Matrix 17576 Black Nickel (200 мм)

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130710323
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы Black Nickel 200 мм MATRIX 17576 предназначены для монтажных и ремонтных работ. Позволяют выполнять зачистку проводов и откусывание тонкой проволоки. Антикоррозионный свойства инструменту придает покрытие никелем. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфортную работу и минимизируют скольжение.

         Преимущества

        • Имеет черное никелевое покрытие, что увеличивает износостойкость рабочих кромок и препятствует образованию коррозии
        • Твердость губок – 53 HRc
        • Инструмент имеет двухкомпонентные эргономичные рукоятки
        • Прямые заостренные губки - работа в труднодоступных местах
        • Эргономичные рукоятки