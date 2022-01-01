Бокорезы Matrix Nickel 17524, 200 мм
Арт. Х1307103116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|хромомолибденовая сталь
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- Бокорезы NICKEL 200 мм MATRIX 17524 предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Никелевое покрытие инструмента увеличивает износостойкость рабочих поверхностей и препятствует образованию коррозии. Двухкомпонентная рукоятка имеет эргономичную форму, удобна в работе.
Преимущества
- Твердость рабочих кромок - 53 HRc
- Твердость зажимных поверхностей - 45.5 HRc
- Длина инструмента - 200 мм