Бокорезы Matrix Nickel 17524, 200 мм

Преимущества

Твердость рабочих кромок - 53 HRc

Твердость зажимных поверхностей - 45.5 HRc

Длина инструмента - 200 мм

Бокорезы NICKEL 200 мм MATRIX 17524 предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Никелевое покрытие инструмента увеличивает износостойкость рабочих поверхностей и препятствует образованию коррозии. Двухкомпонентная рукоятка имеет эргономичную форму, удобна в работе.