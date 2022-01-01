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Бокорезы Matrix Nickel 17524, 200 мм
550 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Matrix Nickel 17524, 200 мм
    Арт. Х1307103116
    Бокорезы Matrix Nickel 17524, 200 мм
    Бокорезы Matrix Nickel 17524, 200 мм
      Бокорезы Matrix Nickel 17524, 200 мм
      Бокорезы Matrix Nickel 17524, 200 мм

      Бокорезы Matrix Nickel 17524, 200 мм

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307103116

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы NICKEL 200 мм MATRIX 17524 предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Никелевое покрытие инструмента увеличивает износостойкость рабочих поверхностей и препятствует образованию коррозии. Двухкомпонентная рукоятка имеет эргономичную форму, удобна в работе.

        Преимущества

        • Твердость рабочих кромок - 53 HRc
        • Твердость зажимных поверхностей - 45.5 HRc
        • Длина инструмента - 200 мм