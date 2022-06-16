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Бокорезы силовые Knipex KN-7402160
4.5
2
Найти аналог
Бокорезы
    Бокорезы силовые Knipex KN-7402160
    Арт. Ю00000027270
    4.5
    2
    Бокорезы силовые Knipex KN-7402160
    Бокорезы силовые Knipex KN-7402160
      Бокорезы силовые Knipex KN-7402160
      Бокорезы силовые Knipex KN-7402160

      Бокорезы силовые Knipex KN-7402160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000027270
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силовые бокорезы KNIPEX KN-7402160 применяются для резания проводов и проволоки разной степени твердости. Для выполнения высоконагруженных продолжительных работ ось силового шарнира инструмента кована. Режущие кромки лезвий бокорезов выполнены с фаской и имеют твердость 64 НRC, что обеспечивает легкий рез даже рояльной струны, диаметр которой может составлять до 2 мм.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.209 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента и прецизионной обработкой
        • Черненые для обеспечения лучшего противодействия коррозии
        • Бокорезы обладают высокой режущей способностью за счет специальной конструкции ручек и оптимально согласованному углу режущих кромок, что позволяет прилагать для реза усилие на 20% меньшее, по сравнению с обычными бокорезами
        • Кованая ось шарнира для работы с высокими продолжительными нагрузками
        • Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 2.5 м и проволокой средней твердости диаметром до 3.4 мм
        • Длина бокорезов составляет всего 160 мм, что упрощает их хранение и транспортировку