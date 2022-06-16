Бокорезы силовые Knipex KN-7402160

Преимущества

Малый вес - 0.209 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента и прецизионной обработкой

Черненые для обеспечения лучшего противодействия коррозии

Бокорезы обладают высокой режущей способностью за счет специальной конструкции ручек и оптимально согласованному углу режущих кромок, что позволяет прилагать для реза усилие на 20% меньшее, по сравнению с обычными бокорезами

Кованая ось шарнира для работы с высокими продолжительными нагрузками

Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 2.5 м и проволокой средней твердости диаметром до 3.4 мм

Длина бокорезов составляет всего 160 мм, что упрощает их хранение и транспортировку

Силовые бокорезы KNIPEX KN-7402160 применяются для резания проводов и проволоки разной степени твердости. Для выполнения высоконагруженных продолжительных работ ось силового шарнира инструмента кована. Режущие кромки лезвий бокорезов выполнены с фаской и имеют твердость 64 НRC, что обеспечивает легкий рез даже рояльной струны, диаметр которой может составлять до 2 мм.