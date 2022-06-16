Бокорезы силовые Knipex KN-7402160
Арт. Ю00000027270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Силовые бокорезы KNIPEX KN-7402160 применяются для резания проводов и проволоки разной степени твердости. Для выполнения высоконагруженных продолжительных работ ось силового шарнира инструмента кована. Режущие кромки лезвий бокорезов выполнены с фаской и имеют твердость 64 НRC, что обеспечивает легкий рез даже рояльной струны, диаметр которой может составлять до 2 мм.
Преимущества
- Малый вес - 0.209 кг снижает энергоемкость работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента и прецизионной обработкой
- Черненые для обеспечения лучшего противодействия коррозии
- Бокорезы обладают высокой режущей способностью за счет специальной конструкции ручек и оптимально согласованному углу режущих кромок, что позволяет прилагать для реза усилие на 20% меньшее, по сравнению с обычными бокорезами
- Кованая ось шарнира для работы с высокими продолжительными нагрузками
- Возможность работы с твердой проволокой диаметром до 2.5 м и проволокой средней твердости диаметром до 3.4 мм
- Длина бокорезов составляет всего 160 мм, что упрощает их хранение и транспортировку