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Бокорезы STURM 180мм 1020-01-3-180
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Бокорезы
    Бокорезы STURM 180мм 1020-01-3-180
    Арт. Х1307303

      Бокорезы STURM 180мм 1020-01-3-180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307303

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Функция "антистатик"
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бокорезы 180 мм Sturm 1020-01-3-180 - это слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для перекусывания прочной проволоки и прутьев. Губцы имеют хромоникелевое покрытие, повышающее прочность и стойкость к коррозии.

        Преимущества

        • Небольшой вес;
        • Длина 180 мм;
        • Долгий срок службы;
        • Особо прочные губки и бокорезы.
        • Возможность перекусывания разных видов проволоки;
        • Удобное хранение;
        • Безопасность