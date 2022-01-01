Бокорезы STURM 180мм 1020-01-3-180

Преимущества

Небольшой вес;

Длина 180 мм;

Долгий срок службы;

Особо прочные губки и бокорезы.

Возможность перекусывания разных видов проволоки;

Удобное хранение;

Безопасность

Бокорезы 180 мм Sturm 1020-01-3-180 - это слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для перекусывания прочной проволоки и прутьев. Губцы имеют хромоникелевое покрытие, повышающее прочность и стойкость к коррозии.