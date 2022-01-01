Бокорезы STURM 180мм 1020-01-3-180
Арт. Х1307303
Характеристики
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Производитель
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Функция "антистатик"
|Нет
- Бокорезы 180 мм Sturm 1020-01-3-180 - это слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для перекусывания прочной проволоки и прутьев. Губцы имеют хромоникелевое покрытие, повышающее прочность и стойкость к коррозии.
Преимущества
- Небольшой вес;
- Длина 180 мм;
- Долгий срок службы;
- Особо прочные губки и бокорезы.
- Возможность перекусывания разных видов проволоки;
- Удобное хранение;
- Безопасность