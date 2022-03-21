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Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-16 (160 мм)
5.0
2
410 ₽
Бокорезы
    Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-16 (160 мм)
    Арт. Х1307299
    5.0
    2
    Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-16 (160 мм)

      Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-16 (160 мм)

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307299
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хромированные бокорезы Зубр МАСТЕР 160мм 22025-5-16 отлично подойдут для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Произведены из высококачественной инструментальной стали.

        Преимущества

        • Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, что обеспечивает увеличения ресурса
        • Благодаря эргономичным двухкомпонентным противоскользящим рукояткам создается комфорт и безопасность при использовании