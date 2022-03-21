Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-16 (160 мм)

Преимущества

Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, что обеспечивает увеличения ресурса

Благодаря эргономичным двухкомпонентным противоскользящим рукояткам создается комфорт и безопасность при использовании

Хромированные бокорезы Зубр МАСТЕР 160мм 22025-5-16 отлично подойдут для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Произведены из высококачественной инструментальной стали.