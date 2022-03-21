Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-16 (160 мм)
Арт. Х1307299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|инструментальная сталь
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- Хромированные бокорезы Зубр МАСТЕР 160мм 22025-5-16 отлично подойдут для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Произведены из высококачественной инструментальной стали.
Преимущества
- Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, что обеспечивает увеличения ресурса
- Благодаря эргономичным двухкомпонентным противоскользящим рукояткам создается комфорт и безопасность при использовании