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Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-18_z01 (180мм)
5.0
2
Найти аналог
Бокорезы
    Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-18_z01 (180мм)
    Арт. X10193644
    5.0
    2
    Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-18_z01 (180мм)

      Бокорезы Зубр "Мастер" 22015-5-18_z01 (180мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10193644
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальные бокорезы с защитным хромовым покрытием и повышенным ресурсом прочности. Для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки
        • Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
        • Хромовое покрытие защищает от механических повреждений и коррозии
        • Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе