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Бокорезы Зубр Мастер 22024-5-16_z01, 160 мм
376 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Зубр Мастер 22024-5-16_z01, 160 мм
    Арт. Х1307103108
    Бокорезы Зубр Мастер 22024-5-16_z01, 160 мм

      Бокорезы Зубр Мастер 22024-5-16_z01, 160 мм

      376 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307103108

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      376 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы Зубр 22024-5-16 160мм 22024-5-16_z01 с защитным хромоникелевым покрытием обладают увеличенным сроком службы и лучше противостоят коррозии. Для удобства использования на рукоятках расположены двухкомпонентные накладки.

        Преимущества

        • Поверхность губок Зубр 22024-5-16 160мм 22024-5-16_z01 и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
        • Хромовое покрытие головы для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии
        • Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе