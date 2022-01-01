Бокорезы Зубр Мастер 22024-5-16_z01, 160 мм
Арт. Х1307103108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|углеродистая сталь
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- Бокорезы Зубр 22024-5-16 160мм 22024-5-16_z01 с защитным хромоникелевым покрытием обладают увеличенным сроком службы и лучше противостоят коррозии. Для удобства использования на рукоятках расположены двухкомпонентные накладки.
Преимущества
- Поверхность губок Зубр 22024-5-16 160мм 22024-5-16_z01 и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
- Хромовое покрытие головы для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии
- Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе