Бокорезы Зубр Мастер 22024-5-16_z01, 160 мм

Преимущества

Поверхность губок Зубр 22024-5-16 160мм 22024-5-16_z01 и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса

Хромовое покрытие головы для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии

Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе

Бокорезы Зубр 22024-5-16 160мм 22024-5-16_z01 с защитным хромоникелевым покрытием обладают увеличенным сроком службы и лучше противостоят коррозии. Для удобства использования на рукоятках расположены двухкомпонентные накладки.