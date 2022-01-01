Боковые кусачки BRIGADIER 175мм

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Боковые усиленные кусачки CS, 175мм Brigadier 21313 предназначены для работы с проволокой и проводами. В конструкции данной модели использован шарнир с меньшим расстоянием от центра вращения до заточенных краев, что существенно увеличивает ее рабочую эффективность. Стальная часть кусачек покрыта специальным хромо-никелевым составом для предотвращения появления коррозии.