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Боковые кусачки BRIGADIER 175мм
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Бокорезы
    Боковые кусачки BRIGADIER 175мм
    Арт. Х130710382

      Боковые кусачки BRIGADIER 175мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130710382

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Функция "антистатик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Боковые усиленные кусачки CS, 175мм Brigadier 21313 предназначены для работы с проволокой и проводами. В конструкции данной модели использован шарнир с меньшим расстоянием от центра вращения до заточенных краев, что существенно увеличивает ее рабочую эффективность. Стальная часть кусачек покрыта специальным хромо-никелевым составом для предотвращения появления коррозии.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость