Боковые кусачки BRIGADIER 21006 6

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Боковые кусачки CS, 150мм Brigadier 21006 изготовлены из инструментальной углеродистой стали с хромо-никелевым покрытием, обеспечивающим высокую коррозиестойкость. Оптимальный угол заточки рабочей части гарантирует отличную режущую способность данного инструмента. Двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму для лучшего обхвата рукой.