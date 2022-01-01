Боковые кусачки BRIGADIER 21006 6
Арт. X968168
Характеристики
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Производитель
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Функция "антистатик"
|Нет
- Боковые кусачки CS, 150мм Brigadier 21006 изготовлены из инструментальной углеродистой стали с хромо-никелевым покрытием, обеспечивающим высокую коррозиестойкость. Оптимальный угол заточки рабочей части гарантирует отличную режущую способность данного инструмента. Двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму для лучшего обхвата рукой.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость