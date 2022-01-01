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Боковые кусачки BRIGADIER 21006 6
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Бокорезы
    Боковые кусачки BRIGADIER 21006 6
    Арт. X968168
    Боковые кусачки BRIGADIER 21006 6

      Боковые кусачки BRIGADIER 21006 6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968168

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Функция "антистатик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Боковые кусачки CS, 150мм Brigadier 21006 изготовлены из инструментальной углеродистой стали с хромо-никелевым покрытием, обеспечивающим высокую коррозиестойкость. Оптимальный угол заточки рабочей части гарантирует отличную режущую способность данного инструмента. Двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму для лучшего обхвата рукой.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость