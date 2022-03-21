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Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)
5.0
2
Найти аналог
Бокорезы
    Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)
    Арт. X968204
    5.0
    2
    Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)
    Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)
    Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)
      Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)
      Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)
      Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)

      Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968204
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Боковые кусачки, сине-черные, 150мм Brigadier 21506 предназначены для перекусывания проводов и проволоки в ходе электромонтажных работ.

        Преимущества

        • Губки из хром-ванадиевой стали имеют оптимальный угол заточки для лучшей рабочей эффективности
        • Специальное хромо-никелевое покрытие существенно повышает коррозиестойкость инструмента
        • Режущие губки прошли дополнительную высокотемпературную закалку токами высокой частоты
        • Ручки выполнены из двухкомпонентного материала, обеспечивают удобный захват при работе