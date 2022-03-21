Боковые кусачки Brigadier 21506 (150 мм)
Арт. X968204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|150
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Боковые кусачки, сине-черные, 150мм Brigadier 21506 предназначены для перекусывания проводов и проволоки в ходе электромонтажных работ.
Преимущества
- Губки из хром-ванадиевой стали имеют оптимальный угол заточки для лучшей рабочей эффективности
- Специальное хромо-никелевое покрытие существенно повышает коррозиестойкость инструмента
- Режущие губки прошли дополнительную высокотемпературную закалку токами высокой частоты
- Ручки выполнены из двухкомпонентного материала, обеспечивают удобный захват при работе