Боковые кусачки Brigadier усилен. 7"
Арт. X968171
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал губок
|металл
|
Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Боковые кусачки изготовлены из инструментальной углеродистой стали с хромо-никелевым покрытием, обеспечивающим высокую коррозиестойкость. Оптимальный угол заточки рабочей части гарантирует отличную режущую способность данного инструмента. Двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму для лучшего обхвата рукой
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы