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Боковые кусачки Brigadier усилен. 7"
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Бокорезы
    Боковые кусачки Brigadier усилен. 7"
    Арт. X968171
    Боковые кусачки Brigadier усилен. 7"

      Боковые кусачки Brigadier усилен. 7"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968171

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал губок
      		металл
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Боковые кусачки изготовлены из инструментальной углеродистой стали с хромо-никелевым покрытием, обеспечивающим высокую коррозиестойкость. Оптимальный угол заточки рабочей части гарантирует отличную режущую способность данного инструмента. Двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму для лучшего обхвата рукой

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы