Боковые кусачки Brigadier усилен. 7"

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Боковые кусачки изготовлены из инструментальной углеродистой стали с хромо-никелевым покрытием, обеспечивающим высокую коррозиестойкость. Оптимальный угол заточки рабочей части гарантирует отличную режущую способность данного инструмента. Двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму для лучшего обхвата рукой