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Болт DIN 933 00189 (8x25 мм)
5.0
1
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    Болт DIN 933 00189 (8x25 мм)
    Арт. X10191187
    5.0
    1
    Болт DIN 933 00189 (8x25 мм)

      Болт DIN 933 00189 (8x25 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10191187
      5.0
      1
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • DIN 933 — болт с полной резьбой (метрической или дюймовой резьбой, нарезанной по всей длине шпильки). Болты DIN 933 используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров. Также подходят для монтажа оборудования и конструкций совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами.Болт резьбовой DIN 933 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.Имеет класс прочности 4,8; 5,8; 8,8; 10,9; 12,9. Как правило, болты DIN 933 оцинкованы.Соответствует ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 и ISO 4017.