Профессиональный болторез Brigadier 23000 (600 мм)

Преимущества

Закаленные стальные губки покрыты слоем фосфатов для лучшей защиты от коррозии

Концы рукоятей имеют резиновые накладки, препятствующие скольжению рук во время работы

Профессиональный болторез, 600мм Brigadier 23000 применяется для срезания болтов, а также перекусывания проволоки и арматуры.