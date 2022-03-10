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Профессиональный болторез Brigadier 23000 (600 мм)
5.0
2
Найти аналог
Болторезы
    Профессиональный болторез Brigadier 23000 (600 мм)
    Арт. X96845
    5.0
    2
    Профессиональный болторез Brigadier 23000 (600 мм)

      Профессиональный болторез Brigadier 23000 (600 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X96845
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		600
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный болторез, 600мм Brigadier 23000 применяется для срезания болтов, а также перекусывания проволоки и арматуры.

        Преимущества

        • Закаленные стальные губки покрыты слоем фосфатов для лучшей защиты от коррозии
        • Концы рукоятей имеют резиновые накладки, препятствующие скольжению рук во время работы