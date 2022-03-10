Профессиональный болторез Brigadier 23000 (600 мм)
Арт. X96845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|600
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Материал губок
|хромомолибденовая сталь
- Профессиональный болторез, 600мм Brigadier 23000 применяется для срезания болтов, а также перекусывания проволоки и арматуры.
Преимущества
- Закаленные стальные губки покрыты слоем фосфатов для лучшей защиты от коррозии
- Концы рукоятей имеют резиновые накладки, препятствующие скольжению рук во время работы