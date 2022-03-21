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Профессиональный болторез Brigadier 23001 (900 мм)
5.0
1
Найти аналог
Болторезы
    Профессиональный болторез Brigadier 23001 (900 мм)
    Арт. X96846
    5.0
    1
    Профессиональный болторез Brigadier 23001 (900 мм)

      Профессиональный болторез Brigadier 23001 (900 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X96846
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		900
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный болторез, 900мм Brigadier 23001 - удлиненная модель для работы в труднодоступных местах. Обрезиненные рукоятки имеют отверстия, благодаря которым удобно хранить инструмент в подвешенном состоянии. Стальные губки болтореза упрочнены методом прецизионной закалки, а также покрыты слоем фосфатов для лучшей коррозиестойкости и износостойкости.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость