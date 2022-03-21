Профессиональный болторез Brigadier 23001 (900 мм)
Арт. X96846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|900
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Материал губок
|хромомолибденовая сталь
- Профессиональный болторез, 900мм Brigadier 23001 - удлиненная модель для работы в труднодоступных местах. Обрезиненные рукоятки имеют отверстия, благодаря которым удобно хранить инструмент в подвешенном состоянии. Стальные губки болтореза упрочнены методом прецизионной закалки, а также покрыты слоем фосфатов для лучшей коррозиестойкости и износостойкости.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость