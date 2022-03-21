Профессиональный болторез Brigadier 23001 (900 мм)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Профессиональный болторез, 900мм Brigadier 23001 - удлиненная модель для работы в труднодоступных местах. Обрезиненные рукоятки имеют отверстия, благодаря которым удобно хранить инструмент в подвешенном состоянии. Стальные губки болтореза упрочнены методом прецизионной закалки, а также покрыты слоем фосфатов для лучшей коррозиестойкости и износостойкости.