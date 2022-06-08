Параболическая заостренная борфреза ПРАКТИКА 644-511 (тип G, 12x25 мм)

Бор-фрезы по металлу твердосплавные. ГОСТ Р 52780-2007. Серия "Эксперт". Бор-фреза (шарошка) твердосплавная предназначена для обработки изделий из стали, цветных металлов и их сплавов с помощью прямой шлифмашины или дрели. Ограниченно подходит для обработки алюминия. Основное применение - обработка поверхности под проведение сварочных работ, обработка сварочных швов, снятие фасок, заусенцев, обработка отверстий и кромок деталей.