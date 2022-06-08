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Цилиндрическая борфреза ПРАКТИКА 644-405 (тип С, 8x20 мм)
5.0
2
810 ₽
Насадки для граверов
    Цилиндрическая борфреза ПРАКТИКА 644-405 (тип С, 8x20 мм)
    Арт. Х130883229
    5.0
    2
    Цилиндрическая борфреза ПРАКТИКА 644-405 (тип С, 8x20 мм)

      Цилиндрическая борфреза ПРАКТИКА 644-405 (тип С, 8x20 мм)

      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130883229
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бор-фреза (шарошка) твердосплавная предназначена для обработки изделий из стали, цветных металлов и их сплавов с помощью прямой шлифмашины или дрели. Ограниченно подходит для обработки алюминия. Основное применение - обработка поверхности под проведение сварочных работ, обработка сварочных швов, снятие фасок, заусенцев, обработка отверстий и кромок деталей. ГОСТ Р 52780-2007. Серия "Эксперт".