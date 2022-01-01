Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА Эксперт 644-559, тип L, 12х28 мм
Арт. О00000023998
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|сталь
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Вес, кг
|0.06
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Диаметр хвостовика, мм
|6
Описание товара:Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА Эксперт 644-559, тип L, 12х28 мм, предназначена для обработки изделий из стали, цветных металлов и их сплавов с помощью прямой шлифмашины или дрели. Основное применение - обработка поверхности под проведение сварочных работ, обработка сварочных швов, снятие фасок, заусенцев, обработка отверстий и кромок деталей.
Особенности:
- Высокие показатели износоустойчивости.
- Легко и точно снимает материал.
- Высокая производительность.
Комплектация:
- Фреза.
- Упаковка.