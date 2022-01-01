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Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА Эксперт 644-559, тип L, 12х28 мм
1 445 ₽
Насадки для граверов
    Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА Эксперт 644-559, тип L, 12х28 мм
    Арт. О00000023998
    Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА Эксперт 644-559, тип L, 12х28 мм

      Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА Эксперт 644-559, тип L, 12х28 мм

      1 445 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023998

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		сталь
      Вес, кг
      		0.06
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      1 445 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА Эксперт 644-559, тип L, 12х28 мм, предназначена для обработки изделий из стали, цветных металлов и их сплавов с помощью прямой шлифмашины или дрели. Основное применение - обработка поверхности под проведение сварочных работ, обработка сварочных швов, снятие фасок, заусенцев, обработка отверстий и кромок деталей.

        Особенности:

        • Высокие показатели износоустойчивости.
        • Легко и точно снимает материал.
        • Высокая производительность.

        Комплектация:

        1. Фреза.
        2. Упаковка.