Описание товара:

Особенности:

Высокие показатели износоустойчивости.

Легко и точно снимает материал.

Высокая производительность.

Комплектация:

Фреза. Упаковка.

Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА Эксперт 644-559, тип L, 12х28 мм, предназначена для обработки изделий из стали, цветных металлов и их сплавов с помощью прямой шлифмашины или дрели. Основное применение - обработка поверхности под проведение сварочных работ, обработка сварочных швов, снятие фасок, заусенцев, обработка отверстий и кромок деталей.