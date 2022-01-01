Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0913FMK
Арт. jonnesway_4922
Характеристики
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Производитель
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Давление, бар
|6.2
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
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Расход воздуха, л/мин
|85
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Тип соединения
|резьбовое
Описание:
Скоростная пневматическая угловая бормашина с набором насадок и аксессуаров применяется для локальной шлифовки, зачистки фасонных и профилированных поверхностей деталей, изготовленных из металлов, камня и т.п., в зависимости от применяемой насадки.
Преимущества:
- Малый вес - для неутомительной работы;
- Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства;
- Встроенный глушитель - для комфортной работы оператора;
- Бормашинка поставляется в кейсе, в котором ее удобно хранить и транспортировать;
- Особая форма корпуса бормашинки - для удобной работы в углах.
Комплектация:
- Бормашинка;
- Насадки-хвостовики из абразивного камня (6 мм), 5 штук;
- Насадки-хвостовики из абразивного камня (3 мм), 5 штук;
- Гаечный ключ с незамкнутым зевом, 2 штуки;
- Редукторный переходник;
- Пластиковый кейс.