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Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0913FMK
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Прямые пневмошлифмашины
    Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0913FMK
    Арт. jonnesway_4922
    Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0913FMK
    Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0913FMK
      Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0913FMK
      Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0913FMK

      Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0913FMK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4922

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Давление, бар
      		6.2
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		85
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Скоростная пневматическая угловая бормашина с набором насадок и аксессуаров применяется для локальной шлифовки, зачистки фасонных и профилированных поверхностей деталей, изготовленных из металлов, камня и т.п., в зависимости от применяемой насадки. 

        Преимущества:

        • Малый вес - для неутомительной работы;
        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства;
        • Встроенный глушитель - для комфортной работы оператора;
        • Бормашинка поставляется в кейсе, в котором ее удобно хранить и транспортировать;
        • Особая форма корпуса бормашинки - для удобной работы в углах.

        Комплектация:

        • Бормашинка;
        • Насадки-хвостовики из абразивного камня (6 мм), 5 штук;
        • Насадки-хвостовики из абразивного камня (3 мм), 5 штук;
        • Гаечный ключ с незамкнутым зевом, 2 штуки;
        • Редукторный переходник;
        • Пластиковый кейс.