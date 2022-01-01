Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0913FMK

Описание:

Скоростная пневматическая угловая бормашина с набором насадок и аксессуаров применяется для локальной шлифовки, зачистки фасонных и профилированных поверхностей деталей, изготовленных из металлов, камня и т.п., в зависимости от применяемой насадки.

Преимущества:

Малый вес - для неутомительной работы;

Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства;

Встроенный глушитель - для комфортной работы оператора;

Бормашинка поставляется в кейсе, в котором ее удобно хранить и транспортировать;

Особая форма корпуса бормашинки - для удобной работы в углах.

Комплектация: