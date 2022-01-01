Бормашинка пневматическая Jonnesway JAG-0903RMK
Арт. jonnesway_4920
Характеристики
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Производитель
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Давление, бар
|6.2
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Упаковка
|кейс
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
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Расход воздуха, л/мин
|113
Описание:Пневматическая бормашинка Jonnesway JAG-0903RMK - это инструмент, работающий на сжатом воздухе, который сконструирован для выполнения шлифовально-зачистных работ.
Преимущества:
- Малый вес (350 граммов) - для неутомительной работы;
- Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства;
- Встроенный глушитель - для комфортной работы оператора;
- Бормашинка поставляется в кейсе, в котором ее удобно хранить и транспортировать.
Комплектация:
- Бормашинка;
- Насадки-хвостовики из абразивного камня (6 мм), 5 шт.;
- Насадки-хвостовики из абразивного камня (3 мм), 5 шт.;
- Гаечный ключ с незамкнутым зевом, 2 шт.;
- Редукторный переходник;
- Пластиковый кейс.