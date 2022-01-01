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Бормашинка пневматическая Jonnesway, 155 мм, угловая с насадками, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0913RMK
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Прямые пневмошлифмашины
    Бормашинка пневматическая Jonnesway, 155 мм, угловая с насадками, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0913RMK
    Арт. jonnesway_4923
    Бормашинка пневматическая Jonnesway, 155 мм, угловая с насадками, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0913RMK
    Бормашинка пневматическая Jonnesway, 155 мм, угловая с насадками, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0913RMK
      Бормашинка пневматическая Jonnesway, 155 мм, угловая с насадками, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0913RMK
      Бормашинка пневматическая Jonnesway, 155 мм, угловая с насадками, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0913RMK

      Бормашинка пневматическая Jonnesway, 155 мм, угловая с насадками, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0913RMK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4923

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		85
      Тип соединения
      		резьбовое
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Скоростная пневматическая угловая бормашина с набором насадок и аксессуаров применяется для локальной шлифовки, зачистки фасонных и профилированных поверхностей деталей, изготовленных из металлов, камня и т.п., в зависимости от применяемой насадки. При работе обязательно использовать средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.