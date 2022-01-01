Бормашинка пневматическая Thorvik ADG6022, 22000 об/мин

Пневматическая бормашинка THORVIK используется при выполнении шлифовально-зачистных работ. Инструмент работает на сжатом воздухе, благодаря чему устойчив к перегрузкам и имеет внушительный рабочий ресурс. Металлический корпус обеспечивает длительный срок службы изделия, так как обладает высокой прочностью и устойчивостью к ударам. Для удобного нажатия предусмотрена широкая и длинная клавиша пуска.