Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бормашинка пневматическая Thorvik ADG6022, 22000 об/мин
Найти аналог
Прямые пневмошлифмашины
    Бормашинка пневматическая Thorvik ADG6022, 22000 об/мин
    Арт. thorvik_8185
    Бормашинка пневматическая Thorvik ADG6022, 22000 об/мин

      Бормашинка пневматическая Thorvik ADG6022, 22000 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8185

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Габариты, мм
      		168x62.8x40.5
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		198
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматическая бормашинка THORVIK используется при выполнении шлифовально-зачистных работ. Инструмент работает на сжатом воздухе, благодаря чему устойчив к перегрузкам и имеет внушительный рабочий ресурс. Металлический корпус обеспечивает длительный срок службы изделия, так как обладает высокой прочностью и устойчивостью к ударам. Для удобного нажатия предусмотрена широкая и длинная клавиша пуска.