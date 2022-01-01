Бормашинка пневматическая удлиненная Jonnesway, 260 мм, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0976RM
Арт. jonnesway_4924
Бормашинка пневматическая удлиненная Jonnesway, 260 мм, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0976RM
Арт. jonnesway_4924
Характеристики
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Производитель
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Гибкий вал в комплекте
|Нет
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Расход воздуха, л/мин
|112
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Тип соединения
|резьбовое
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4
Высокоскоростная удлиненная пневматическая бормашина применяется для локальной шлифовки, зачистки фасонных и профилированных поверхностей в труднодоступных местах деталей, изготовленных из металлов, камня и т.п., в зависимости от применяемой насадки. При работе обязательно использовать средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.