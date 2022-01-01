Бормашинка пневматическая удлиненная Jonnesway, 260 мм, патрон 6 мм, 18000 об./мин., 85 л/мин., JAG-0976RM

Высокоскоростная удлиненная пневматическая бормашина применяется для локальной шлифовки, зачистки фасонных и профилированных поверхностей в труднодоступных местах деталей, изготовленных из металлов, камня и т.п., в зависимости от применяемой насадки. При работе обязательно использовать средства защиты рук, органов зрения и слуха, а при обработке металлов защитные перчатки, изготовленные из материалов с огнестойкой пропиткой.