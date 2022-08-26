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Уровень электронный цифровой Bosch GIM 120 0.601.076.800
5.0
1
16 180 ₽
Угломеры
    Уровень электронный цифровой Bosch GIM 120 0.601.076.800
    Арт. Ю00000019555
    5.0
    1
    Уровень электронный цифровой Bosch GIM 120 0.601.076.800

      Уровень электронный цифровой Bosch GIM 120 0.601.076.800

      16 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019555
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.3
      Материал
      		алюминий
      Все характеристики
      16 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уклономер Bosch GIM 120 0.601.076.800 пригодится для использования при строительных, ремонтных и отделочных работах. Он обеспечивает точное определение угла наклона в градусах, процентах или мм/м. Благодаря наличию двух пузырьковых уровней можно выполнять как вертикальные, так и горизонтальные замеры. В положениях 0° и 90° раздается акустический сигнал.

        Преимущества

        • Долгий срок службы. Прочный корпус из алюминия увеличивает срок службы уклономера Bosch GIM 120 0.601.076.800
        • Контроль поверхностей. Для измерения можно использовать два пузырьковых уровня
        • Простая калибровка для стабильной точности
        • Хорошо читаемый дисплей
        • Простая транспортировка и надежное хранение в защитном чехле
        • Два пузырьковых уровня позволяют использовать уклономер в качестве ватерпаса
        • Класс защиты от пыли и влаги - IP 54
        • Автоматический переворот индикации на дисплее при работе над головой
        • Возможность крепления на штатив (резьба 1/4")