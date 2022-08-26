Уровень электронный цифровой Bosch GIM 120 0.601.076.800

Преимущества

Долгий срок службы. Прочный корпус из алюминия увеличивает срок службы уклономера Bosch GIM 120 0.601.076.800

Контроль поверхностей. Для измерения можно использовать два пузырьковых уровня

Простая калибровка для стабильной точности

Хорошо читаемый дисплей

Простая транспортировка и надежное хранение в защитном чехле

Два пузырьковых уровня позволяют использовать уклономер в качестве ватерпаса

Класс защиты от пыли и влаги - IP 54

Автоматический переворот индикации на дисплее при работе над головой

Возможность крепления на штатив (резьба 1/4")

Уклономер Bosch GIM 120 0.601.076.800 пригодится для использования при строительных, ремонтных и отделочных работах. Он обеспечивает точное определение угла наклона в градусах, процентах или мм/м. Благодаря наличию двух пузырьковых уровней можно выполнять как вертикальные, так и горизонтальные замеры. В положениях 0° и 90° раздается акустический сигнал.