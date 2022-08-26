Уровень электронный цифровой Bosch GIM 120 0.601.076.800
Арт. Ю00000019555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.3
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Материал
|алюминий
- Уклономер Bosch GIM 120 0.601.076.800 пригодится для использования при строительных, ремонтных и отделочных работах. Он обеспечивает точное определение угла наклона в градусах, процентах или мм/м. Благодаря наличию двух пузырьковых уровней можно выполнять как вертикальные, так и горизонтальные замеры. В положениях 0° и 90° раздается акустический сигнал.
Преимущества
- Долгий срок службы. Прочный корпус из алюминия увеличивает срок службы уклономера Bosch GIM 120 0.601.076.800
- Контроль поверхностей. Для измерения можно использовать два пузырьковых уровня
- Простая калибровка для стабильной точности
- Хорошо читаемый дисплей
- Простая транспортировка и надежное хранение в защитном чехле
- Два пузырьковых уровня позволяют использовать уклономер в качестве ватерпаса
- Класс защиты от пыли и влаги - IP 54
- Автоматический переворот индикации на дисплее при работе над головой
- Возможность крепления на штатив (резьба 1/4")