Преимущества

Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита от перегрузок

Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке

Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух регулируется без помощи инструментов

Дополнительная рукоятки с системой Vibration Control - для надежного удержания Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000 и комфортной работы

Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000 подходит для решения самых сложных задач. Кнопка блокировки шпинделя позволяет менять насадки без использования дополнительного инструмента. "Плавный пуск" помогает избежать рывков в начале работы. Кожух диска обеспечивает защиту оператора от пыли и искр, а также безопасность при разрушении диска.