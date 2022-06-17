Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
Арт. О00000012407
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000 подходит для решения самых сложных задач. Кнопка блокировки шпинделя позволяет менять насадки без использования дополнительного инструмента. "Плавный пуск" помогает избежать рывков в начале работы. Кожух диска обеспечивает защиту оператора от пыли и искр, а также безопасность при разрушении диска.
Преимущества
- Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Защита от перегрузок
- Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке
- Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух регулируется без помощи инструментов
- Дополнительная рукоятки с системой Vibration Control - для надежного удержания Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000 и комфортной работы