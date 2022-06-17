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Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
    Арт. О00000012407
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012407
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000 подходит для решения самых сложных задач. Кнопка блокировки шпинделя позволяет менять насадки без использования дополнительного инструмента. "Плавный пуск" помогает избежать рывков в начале работы. Кожух диска обеспечивает защиту оператора от пыли и искр, а также безопасность при разрушении диска.

        Преимущества

        • Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Защита от перегрузок
        • Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке
        • Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух регулируется без помощи инструментов
        • Дополнительная рукоятки с системой Vibration Control - для надежного удержания Bosch GWS 18-125 L 0.601.7A3.000 и комфортной работы