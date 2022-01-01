Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79

Преимущества

Самый компактный 12 В аккумулятор с емкостью 3.0Ач на рынке

Увеличенная продолжительность работы

Гибкая система питания

Компактный, легкий вес

Одноэлементный монитор

Аккумулятор Bosch 1600A00X79 предназначен для инструментов Bosch напряжением 10.8 В и 12 В. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.