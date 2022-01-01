Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
Арт. Ю00000025306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|50
- Аккумулятор Bosch 1600A00X79 предназначен для инструментов Bosch напряжением 10.8 В и 12 В. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.
Преимущества
- Самый компактный 12 В аккумулятор с емкостью 3.0Ач на рынке
- Увеличенная продолжительность работы
- Гибкая система питания
- Компактный, легкий вес
- Одноэлементный монитор