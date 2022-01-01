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Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
    Арт. Ю00000025306
    Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
    Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
    Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
    Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
    Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
      Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
      Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
      Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
      Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79
      Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79

      Аккумулятор Bosch (12 В; 3.0 А*ч; Li-Ion) 1.600.A00.X79

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000025306

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Bosch 1600A00X79 предназначен для инструментов Bosch напряжением 10.8 В и 12 В. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.

        Преимущества

        • Самый компактный 12 В аккумулятор с емкостью 3.0Ач на рынке
        • Увеличенная продолжительность работы
        • Гибкая система питания
        • Компактный, легкий вес
        • Одноэлементный монитор