Аккумулятор ProCORE Bosch 18V, 4,0Ач Li-ion 1.600.A01.6GB
Арт. О00000014604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|48
- Батарея аккумуляторная Li-ion ProCORE18V 4.0 Ач Bosch 1600A016GB предназначена для аккумуляторного инструмента Bosch. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.
Преимущества
- Новейшая технология ячеек обеспечивает мощность, сопоставимую со стандартным аккумулятором 4 Ач – при значительно меньшем размере и массе
- Технология COOLPACK 2.0 предотвращает перегрев аккумулятора, за счет чего срок службы аккумулятора стал больше