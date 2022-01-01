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Аккумулятор ProCORE Bosch 18V, 4,0Ач Li-ion 1.600.A01.6GB
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор ProCORE Bosch 18V, 4,0Ач Li-ion 1.600.A01.6GB
    Арт. О00000014604
    Аккумулятор ProCORE Bosch 18V, 4,0Ач Li-ion 1.600.A01.6GB
    Аккумулятор ProCORE Bosch 18V, 4,0Ач Li-ion 1.600.A01.6GB
      Аккумулятор ProCORE Bosch 18V, 4,0Ач Li-ion 1.600.A01.6GB
      Аккумулятор ProCORE Bosch 18V, 4,0Ач Li-ion 1.600.A01.6GB

      Аккумулятор ProCORE Bosch 18V, 4,0Ач Li-ion 1.600.A01.6GB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014604

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		48
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Батарея аккумуляторная Li-ion ProCORE18V 4.0 Ач Bosch 1600A016GB предназначена для аккумуляторного инструмента Bosch. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.

        Преимущества

        • Новейшая технология ячеек обеспечивает мощность, сопоставимую со стандартным аккумулятором 4 Ач – при значительно меньшем размере и массе
        • Технология COOLPACK 2.0 предотвращает перегрев аккумулятора, за счет чего срок службы аккумулятора стал больше