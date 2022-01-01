Аккумулятор ProCORE Bosch 18V, 4,0Ач Li-ion 1.600.A01.6GB

Преимущества

Новейшая технология ячеек обеспечивает мощность, сопоставимую со стандартным аккумулятором 4 Ач – при значительно меньшем размере и массе

Технология COOLPACK 2.0 предотвращает перегрев аккумулятора, за счет чего срок службы аккумулятора стал больше

Батарея аккумуляторная Li-ion ProCORE18V 4.0 Ач Bosch 1600A016GB предназначена для аккумуляторного инструмента Bosch. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.