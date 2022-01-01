Аккумулятор Bosch 1600A019S0, Li-Ion 2x GBA 18 В 4.0 Ач + ЗУ GAL 18V-40

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Зарядное устройство GAL 18V-40 предназначено для зарядки аккумуляторов Bosch 14,4 – 18 В различной емкости из профессиональной серии. Оригинальное зарядное устройство, отвечающее самым высоким требованиям качества и надежности. Отличается компактностью и удобством использования. Аккумуляторный блок 18 B GBA 4 А/ч предназначен для инструментов с литий-ионным аккумулятором из линейки для профессионалов в том же классе напряжения. Вставной аккумуляторный блок Li-Ion работает без эффекта памяти или эффекта "ленивой батареи".