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Аккумулятор Bosch 1600A019S0, Li-Ion 2x GBA 18 В 4.0 Ач + ЗУ GAL 18V-40
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Зарядные устройства для аккумуляторов
    Аккумулятор Bosch 1600A019S0, Li-Ion 2x GBA 18 В 4.0 Ач + ЗУ GAL 18V-40
    Арт. О00000034273
    Аккумулятор Bosch 1600A019S0, Li-Ion 2x GBA 18 В 4.0 Ач + ЗУ GAL 18V-40
    Аккумулятор Bosch 1600A019S0, Li-Ion 2x GBA 18 В 4.0 Ач + ЗУ GAL 18V-40
      Аккумулятор Bosch 1600A019S0, Li-Ion 2x GBA 18 В 4.0 Ач + ЗУ GAL 18V-40
      Аккумулятор Bosch 1600A019S0, Li-Ion 2x GBA 18 В 4.0 Ач + ЗУ GAL 18V-40

      Аккумулятор Bosch 1600A019S0, Li-Ion 2x GBA 18 В 4.0 Ач + ЗУ GAL 18V-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034273

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство GAL 18V-40 предназначено для зарядки аккумуляторов Bosch 14,4 – 18 В различной емкости из профессиональной серии. Оригинальное зарядное устройство, отвечающее самым высоким требованиям качества и надежности. Отличается компактностью и удобством использования. Аккумуляторный блок 18 B GBA 4 А/ч предназначен для инструментов с литий-ионным аккумулятором из линейки для профессионалов в том же классе напряжения. Вставной аккумуляторный блок Li-Ion работает без эффекта памяти или эффекта "ленивой батареи".

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость