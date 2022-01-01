Аккумулятор Bosch 1600A019S0, Li-Ion 2x GBA 18 В 4.0 Ач + ЗУ GAL 18V-40
Арт. О00000034273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для аккумуляторов, В
|18
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Зарядное устройство GAL 18V-40 предназначено для зарядки аккумуляторов Bosch 14,4 – 18 В различной емкости из профессиональной серии. Оригинальное зарядное устройство, отвечающее самым высоким требованиям качества и надежности. Отличается компактностью и удобством использования. Аккумуляторный блок 18 B GBA 4 А/ч предназначен для инструментов с литий-ионным аккумулятором из линейки для профессионалов в том же классе напряжения. Вставной аккумуляторный блок Li-Ion работает без эффекта памяти или эффекта "ленивой батареи".
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость