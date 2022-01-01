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Aккумулятор Bosch 1600A00B8J GBA 18V 5.0 Ah 2 шт. + зарядное устройство GAL 1880 CV Professional
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Aккумулятор Bosch 1600A00B8J GBA 18V 5.0 Ah 2 шт. + зарядное устройство GAL 1880 CV Professional
    Арт. О00000034274
    Aккумулятор Bosch 1600A00B8J GBA 18V 5.0 Ah 2 шт. + зарядное устройство GAL 1880 CV Professional
    Aккумулятор Bosch 1600A00B8J GBA 18V 5.0 Ah 2 шт. + зарядное устройство GAL 1880 CV Professional
      Aккумулятор Bosch 1600A00B8J GBA 18V 5.0 Ah 2 шт. + зарядное устройство GAL 1880 CV Professional
      Aккумулятор Bosch 1600A00B8J GBA 18V 5.0 Ah 2 шт. + зарядное устройство GAL 1880 CV Professional

      Aккумулятор Bosch 1600A00B8J GBA 18V 5.0 Ah 2 шт. + зарядное устройство GAL 1880 CV Professional

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034274

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Базовый набор Bosch 1600A00B8J состоит из 2х аккумуляторов GBA 18V 5.0 Ah и зарядного устройства GAL 1880 CV Professional. Аккумуляторы имеют литий-ионную технологию, у них отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, аккумуляторы можно хранить долгое время без потери заряда. Аккумуляторы можно использовать с любыми инструментами и зарядными устройствами Bosch класса 18 В, благодаря системе Flexible Power.Зарядное устройство способно зарядить аккумулятор за 35 минут на 85%. 100% заряд достигается за 45 минут. При наличии базового комплекта Bosch 1600A00B8J простои в работе исключаются.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость