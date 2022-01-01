Aккумулятор Bosch 1600A00B8J GBA 18V 5.0 Ah 2 шт. + зарядное устройство GAL 1880 CV Professional

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Базовый набор Bosch 1600A00B8J состоит из 2х аккумуляторов GBA 18V 5.0 Ah и зарядного устройства GAL 1880 CV Professional. Аккумуляторы имеют литий-ионную технологию, у них отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, аккумуляторы можно хранить долгое время без потери заряда. Аккумуляторы можно использовать с любыми инструментами и зарядными устройствами Bosch класса 18 В, благодаря системе Flexible Power.Зарядное устройство способно зарядить аккумулятор за 35 минут на 85%. 100% заряд достигается за 45 минут. При наличии базового комплекта Bosch 1600A00B8J простои в работе исключаются.