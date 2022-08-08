Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин
Арт. О00000034307
Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин
Арт. О00000034307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|2.5
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Тип аккумулятора
|Li-lon
- Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403 предназначена для быстрой черновой распиловки. Используется для резания древесины, в том числе дров, стали и других металлов, пластмассы, ДСП, резины, гипсокартона. Отличается простотой обращения и минимальной вибрацией. Встроенный противовес обеспечивает дополнительный баланс, что значительно повышает управляемость. Модель отличается простотой обращения и минимальной вибрацией
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Сбалансированная конструкция Bosch AdvancedRecip18 06033B2403 уменьшает вибрации и облегчает управление
- Удобный индикатор уровня заряда показывает разряд аккумулятора
- Система SDS экономит время благодаря упрощению смены полотен
- Пильное полотно в комплекте – можно сразу приступать к работе
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- Регулировка оборотов для работы с разными материалами