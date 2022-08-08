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Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин
    Арт. О00000034307
    5.0
    1
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин

      Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034307
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2.5
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403 предназначена для быстрой черновой распиловки. Используется для резания древесины, в том числе дров, стали и других металлов, пластмассы, ДСП, резины, гипсокартона. Отличается простотой обращения и минимальной вибрацией. Встроенный противовес обеспечивает дополнительный баланс, что значительно повышает управляемость. Модель отличается простотой обращения и минимальной вибрацией

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Сбалансированная конструкция Bosch AdvancedRecip18 06033B2403 уменьшает вибрации и облегчает управление
        • Удобный индикатор уровня заряда показывает разряд аккумулятора
        • Система SDS экономит время благодаря упрощению смены полотен
        • Пильное полотно в комплекте – можно сразу приступать к работе
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • Регулировка оборотов для работы с разными материалами