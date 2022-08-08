Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403, АКБ Li-ion 2.5 Ач, движение полотна на холостом 0-3100 ход/мин

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Сбалансированная конструкция Bosch AdvancedRecip18 06033B2403 уменьшает вибрации и облегчает управление

Удобный индикатор уровня заряда показывает разряд аккумулятора

Система SDS экономит время благодаря упрощению смены полотен

Пильное полотно в комплекте – можно сразу приступать к работе

Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии

Регулировка оборотов для работы с разными материалами

Аккумуляторная сабельная пила Bosch AdvancedRecip18 06033B2403 предназначена для быстрой черновой распиловки. Используется для резания древесины, в том числе дров, стали и других металлов, пластмассы, ДСП, резины, гипсокартона. Отличается простотой обращения и минимальной вибрацией. Встроенный противовес обеспечивает дополнительный баланс, что значительно повышает управляемость. Модель отличается простотой обращения и минимальной вибрацией