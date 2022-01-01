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Аккумулятор Bosch 18В, 5.0Ач, Li-Ion 1.600.A00.2U5
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Bosch 18В, 5.0Ач, Li-Ion 1.600.A00.2U5
    Арт. О00000017399
    Аккумулятор Bosch 18В, 5.0Ач, Li-Ion 1.600.A00.2U5
    Аккумулятор Bosch 18В, 5.0Ач, Li-Ion 1.600.A00.2U5
      Аккумулятор Bosch 18В, 5.0Ач, Li-Ion 1.600.A00.2U5
      Аккумулятор Bosch 18В, 5.0Ач, Li-Ion 1.600.A00.2U5

      Аккумулятор Bosch 18В, 5.0Ач, Li-Ion 1.600.A00.2U5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000017399

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		70
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Bosch 1600A002U5 - высокоэффективный энергонакопитель для аккумуляторного инструмента Bosch. Отличается малым весом для более комфортной эксплуатации. Благодаря высокой прочности устройство не повреждается даже при падении с высоты 3 м на твердую поверхность. Для аккумулятора характеры низкий саморазряд и отсутствие эффекта памяти.

        Преимущества

        • Увеличение времени работы на одной зарядке на 25 % (ср. аккумулятор 4,0 А*ч)
        • Технология COOLPACK для увеличения срока службы на 100 % (ср. аккумулятор без COOLPACK)
        • Профессиональная система 18V: эти аккумуляторы и зарядное устройство можно использовать со всеми инструментами 18 V от Bosch