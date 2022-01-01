Аккумулятор Bosch 18В, 5.0Ач, Li-Ion 1.600.A00.2U5
Арт. О00000017399
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|70
- Аккумулятор Bosch 1600A002U5 - высокоэффективный энергонакопитель для аккумуляторного инструмента Bosch. Отличается малым весом для более комфортной эксплуатации. Благодаря высокой прочности устройство не повреждается даже при падении с высоты 3 м на твердую поверхность. Для аккумулятора характеры низкий саморазряд и отсутствие эффекта памяти.
Преимущества
- Увеличение времени работы на одной зарядке на 25 % (ср. аккумулятор 4,0 А*ч)
- Технология COOLPACK для увеличения срока службы на 100 % (ср. аккумулятор без COOLPACK)
- Профессиональная система 18V: эти аккумуляторы и зарядное устройство можно использовать со всеми инструментами 18 V от Bosch