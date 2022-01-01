Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч

Преимущества

Индикатор уровня заряда информирует пользователя о том, сколько энергии доступно, показывая состояние зарядки

Благодаря низкому саморазряду литий-ионные аккумуляторы спустя 30 дней бездействия сохраняют 96 % от номинальной емкости

Только для инструментов с литий-ионным аккумулятором из линейки для профессионалов в том же классе напряжения

Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV - предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Bosch. Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда. Аккумулятор можно использовать с любыми инструментами и зарядными устройствами Bosch класса 18 В, благодаря системе Flexible Power.