Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
Арт. О00000021100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|40
- Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV - предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Bosch. Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда. Аккумулятор можно использовать с любыми инструментами и зарядными устройствами Bosch класса 18 В, благодаря системе Flexible Power.
Преимущества
- Индикатор уровня заряда информирует пользователя о том, сколько энергии доступно, показывая состояние зарядки
- Благодаря низкому саморазряду литий-ионные аккумуляторы спустя 30 дней бездействия сохраняют 96 % от номинальной емкости
- Только для инструментов с литий-ионным аккумулятором из линейки для профессионалов в том же классе напряжения