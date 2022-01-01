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Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
    Арт. О00000021100
    Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
    Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
    Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
    Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
      Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
      Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
      Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч
      Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч

      Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV, Li-ion, 18В, 3.0 А/ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000021100

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Bosch GBA 1.600.A01.2UV - предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Bosch. Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда. Аккумулятор можно использовать с любыми инструментами и зарядными устройствами Bosch класса 18 В, благодаря системе Flexible Power.

        Преимущества

        • Индикатор уровня заряда информирует пользователя о том, сколько энергии доступно, показывая состояние зарядки
        • Благодаря низкому саморазряду литий-ионные аккумуляторы спустя 30 дней бездействия сохраняют 96 % от номинальной емкости
        • Только для инструментов с литий-ионным аккумулятором из линейки для профессионалов в том же классе напряжения