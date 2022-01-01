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Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK
    Арт. О00000022146
    Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK
    Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK
    Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK
      Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK
      Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK
      Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK

      Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000022146

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Bosch
      Время работы без подзарядки, мин
      		113
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарея аккумуляторная Li-ion ProCORE18V 8.0 Ач Bosch 1600A016GK предназначена для аккумуляторного инструмента Bosch. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда. Новейшая технология ячеек обеспечивает мощность, сопоставимую со стандартным аккумулятором 4 Ач – при значительно меньшем размере и массе.

        Преимущества

        • Мощность выше на 87 % по сравнению с традиционным аккумулятором – благодаря новейшей технологии ячеек и интеллектуальному управлению аккумуляторами Bosch.
        • Профессиональная система 18V: полностью совместима с любыми новыми и существующими инструментами и зарядными устройствами профессиональной системы 18V от Bosch
        • Срок службы увеличен на 135 % по сравнению с обычным аккумуляторным блоком – благодаря улучшенной технологии COOLPACK 2.0, предотвращающей перегрев аккумулятора