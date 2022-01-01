Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK
Арт. О00000022146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Bosch
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Время работы без подзарядки, мин
|113
- Батарея аккумуляторная Li-ion ProCORE18V 8.0 Ач Bosch 1600A016GK предназначена для аккумуляторного инструмента Bosch. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда. Новейшая технология ячеек обеспечивает мощность, сопоставимую со стандартным аккумулятором 4 Ач – при значительно меньшем размере и массе.
Преимущества
- Мощность выше на 87 % по сравнению с традиционным аккумулятором – благодаря новейшей технологии ячеек и интеллектуальному управлению аккумуляторами Bosch.
- Профессиональная система 18V: полностью совместима с любыми новыми и существующими инструментами и зарядными устройствами профессиональной системы 18V от Bosch
- Срок службы увеличен на 135 % по сравнению с обычным аккумуляторным блоком – благодаря улучшенной технологии COOLPACK 2.0, предотвращающей перегрев аккумулятора