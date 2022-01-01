Батарея аккумуляторная Bosch Li-ion ProCORE18V 8.0Ач 1.600.A01.6GK

Преимущества

Мощность выше на 87 % по сравнению с традиционным аккумулятором – благодаря новейшей технологии ячеек и интеллектуальному управлению аккумуляторами Bosch.

Профессиональная система 18V: полностью совместима с любыми новыми и существующими инструментами и зарядными устройствами профессиональной системы 18V от Bosch

Срок службы увеличен на 135 % по сравнению с обычным аккумуляторным блоком – благодаря улучшенной технологии COOLPACK 2.0, предотвращающей перегрев аккумулятора

Батарея аккумуляторная Li-ion ProCORE18V 8.0 Ач Bosch 1600A016GK предназначена для аккумуляторного инструмента Bosch. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда. Новейшая технология ячеек обеспечивает мощность, сопоставимую со стандартным аккумулятором 4 Ач – при значительно меньшем размере и массе.