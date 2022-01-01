Бита BOSCH 2.608.522.053, PZ2х50мм, для ударных гайковертов

Бита Bosch 2608522053, предназначена для монтажа/демонтажа шурупов со шлицем POZIDRIV с помощью ударного шуруповерта. Такой тип шлица имеет геометрию, способствующую улучшению передачи усилия к шурупу. Насадка имеет длину 50 мм, что позволяет использовать ее для заворачивания шурупов в труднодоступных местах.