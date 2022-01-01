Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бита BOSCH 2.608.522.053, PZ2х50мм, для ударных гайковертов
Найти аналог
Биты крестовые PH
    Бита BOSCH 2.608.522.053, PZ2х50мм, для ударных гайковертов
    Арт. Х1508781
    Бита BOSCH 2.608.522.053, PZ2х50мм, для ударных гайковертов

      Бита BOSCH 2.608.522.053, PZ2х50мм, для ударных гайковертов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1508781

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		0.01
      Особенности бит
      		профессиональная
      Совместимость
      		гайковёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бита Bosch 2608522053, предназначена для монтажа/демонтажа шурупов со шлицем POZIDRIV с помощью ударного шуруповерта. Такой тип шлица имеет геометрию, способствующую улучшению передачи усилия к шурупу. Насадка имеет длину 50 мм, что позволяет использовать ее для заворачивания шурупов в труднодоступных местах.